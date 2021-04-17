الامارات | 10 نصائح للوقاية من «كورونا» في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للوقاية من «كورونا» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى الإسعاف الوطني باتباع 10 نصائح صحية ووقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» خلال شهر رمضان، هي: الامتناع عن الزيارات وتجمعات المجالس، واقتصار الإفطار والسحور الجماعي على أفراد الأسرة التي تسكن معاً، والتسوق إلكترونياً والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعدم توزيع المصاحف والهدايا، والامتناع عن مشاركة أو تبادل الأطعمة أو إرسالها للمساجد، وإخراج الصدقة والزكاة والتبرع بوجبات الإفطار إلكترونياً عبر الهيئات الخيرية المعتمدة، وحضور الحلقات الدينية ودروس القرآن إلكترونياً، والالتزام الدائم بالتدابير والإجراءات الوقائية، والتهنئة والتواصل عبر تقنيات الاتصال الحديثة، واستشارة الأطباء قبل الصوم لمصابي «كوفيد-19» وأصحاب الأمراض المزمنة، وتناول غذاء صحي ومتوازن والإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور وممارسة الرياضة.

ونصح الإسعاف الوطني باتباع الإرشادات الوقائية للصلاة في المساجد، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الصلاة ومدتها، وإقامة الصلاة في المنزل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم الذهاب في حال الشعور بالمرض، والوضوء في المنزل، وإحضار سجادة شخصية، وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين، والالتزام بالتباعد الجسدي والملصقات الموضحة في أماكن المصلين، وعدم التزاحم والامتناع عن المصافحة.

وأكد الإسعاف الوطني مواصلة جهوده في نشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة لتعزيز بناء مجتمعات صحية، حيث أطلق حملات توعية لتعزيز الشعور بالمسؤولية والحرص المجتمعي على الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال الفترة الحالية.

وذكّر أفراد الجمهور بأهمية التصرف بمسؤولية عند طلب خدمات الإسعاف الحيوية عبر رقم طوارئ الإسعاف (998) لضمان سرعة الاستجابة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.

يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى.

ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف (998) والتطبيق الإلكتروني NA998.

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