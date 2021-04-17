الامارات | 1843 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 1843 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 198 ألفاً و135 فحصاً جديداً، ‌تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1843 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 493 ألفاً و266 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة بسبب تداعيات الإصابة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 1547 حالة.

‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1506 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتعافيهم من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 476 ألفاً و518 حالة.

كما أعلنت الوزارة، أمس، عن تقديم 102 ألف و340 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، تسعة ملايين و489 ألفاً و684 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 95.95 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

102.340

ألف جرعة جديدة قدمتها «الصحة» من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة.

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