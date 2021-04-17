الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إضاءة

اشتكى مستخدمون لطريق خورفكان - الشارقة من وجود منطقة مظلمة في منطقة المنحنيات، ما بعد الأنفاق، الأمر الذي يعرّض سلامة السائقين للخطر، مطالبين بإضاءتها.

بنك

أثنى متعامل مع بنك دبي الإسلامي على سرعة التجاوب من قسم الشكاوى في البنك، مع مشكلة نشرها في زاوية «سكيك»، مشيراً إلى أن موظفة في القسم تعاملت بشكل إيجابي مع شكواه، وتمت إعادة المبلغ المستقطع من حسابه إليه في اليوم نفسه.

رسائل

اشتكى قراء من استمرار استقبالهم رسائل «احتيالية» باسم «بريد الإمارات»، تطالبهم بمعلومات خاصة حول بطاقاتهم البنكية لإيصال إرساليات بأسمائهم، وطالبوا الجهات المختصة بتتبع مرسليها، ومحاكمتهم.

نظافة

طالب مرتادون لشاطئ العائلات في منطق دبا الفجيرة بتكثيف حملات النظافة فيها، مشيرين إلى انتشار كميات كبيرة من النفايات، تركها آخرون من دون أي مسؤولية تجاه البيئة.

مساجد

طالب مرتادو مساجد الجهات المختصة بتخصيص موظفين، مهمتهم الإشراف، أو الاستعانة بمتطوعين، لمتابعة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، خصوصاً في ما بتعلق بالتباعد، وارتداء الكمامات، إذ لاحظوا عدم اهتمام كثير من المصلين بهذه الإجراءات.

تأمين

اشتكى متعاملون مع مستشفيات خاصة من امتناع أطباء أسنان عن تقديم الخدمة العلاجية قبل الحصول على موافقة التأمين الصحي، الأمر الذي قد يستغرق أياماً، يقضيها المريض متألماً، لا يملك سوى الانتظار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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