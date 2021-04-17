الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - -قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عاطل هدد نادلتين بالقتل، إثر مشادة حدثت بينهم.

وقالت المجني عليها الأولى إنها كانت تعمل مع المتهم، وحدثت مشادة كلامية بينهما، وفي اليوم التالي كانت تمشي برفقة زميلتها، المجني عليها الثانية، والتقتا بالمتهم، فهددهما قائلاً «إذا رحتوا الشرطة بقتلكم»، فأبلغتا الشرطة، وتم القبض عليه، وقضت بحبسه ثلاثة أشهر، ثم الإبعاد.

-قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس موظف بتهمة تسهيل تعاطي المخدرة لمتهمين آخرين، أحيلا إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي. وفي التحقيقات أقر المتهمان بأن المتهم الأول زودهما بالمخدرات.

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إعداد: محمد فودة

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