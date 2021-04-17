الامارات | توعية مرورية لمشرفات حافلات «مواصلات الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مرورية لمشرفات حافلات «مواصلات الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي ورشة معرفية افتراضية حول ثقافة النقاط المرورية بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، بهدف توعية مشرفات الحافلات.

وقدمت الورشة محاضرات حول أهداف القانون الوزاري رقم (178) لسنة 2017 الخاص بقواعد الضبط المروري والإجراءات المتبعة بشأن النقاط المرورية، وآلية تخفيض النقاط واسترجاع رخص القيادة.

وأكد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالإنابة، العقيد أحمد جمعة الخييلي، حرص شرطة أبوظبي على التوعية بالبرنامج بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردو)، موضحاً أنه يركز على تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم بمحاضرات ودورات متخصصة، حيث يحق للسائق الدخول مرة واحدة في العام، ويتم خلالها تخفيض ثماني نقاط لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة لديه 23 نقطة.

وذكر أنه عند بلوغ 24 نقطة مرورية يتم سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف العمل بها، ويعفى السائق من سحب الرخصة إذا اجتاز الدورة التدريبية، وتعرف إلى السوابق المرورية الثلاث، مضيفاً أن السابقة المرورية الأولى عند بلوغ المخالف 24 نقطة، والثانية عند بلوغه 48 نقطة، والثالثة عند بلوغه 72 نقطة خلال عام واحد.

وأشار الخييلي إلى استمرارية البرامج الخدمية للنقاط المرورية خلال جائحة كورونا مع تقليل عدد المنتسبين في البرامج، ومخاطبة السائقين بلغتهم الأم لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما يتضمن البرنامج التوعية بالقيادة الآمنة وكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين، تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم بالمخاطر المترتبة عن ارتكاب المخالفات.

ونصح السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور، تجنباً للمخالفات وحجز المركبات، وحفاظاً على سلامة الجميع.

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