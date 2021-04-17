الامارات | عاطل يرد «معروف» سائق باعتداء وسرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يرد «معروف» سائق باعتداء وسرقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قابل عاطل (إفريقي) معروفاً صنعه له سائق خمسيني (آسيوي) بالاعتداء عليه وسرقته بالإكراه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن السائق (المجني عليه) توقف للأول على قارعة الطريق، ووافق على توصيله، فأمسكه الأخير من عنقه وسرقه، وتم القبض على المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ستة أشهر وإبعاده.

وقال المجني عليه (51 عاماً) في تحقيقات النيابة، إنه كان يقود سيارته بمنطقة القوز الصناعية بعد منتصف ليلة الواقعة، وشاهد المتهم يؤشر بيده فتوقف له، وطلب منه الأخير توصيله إلى مكان قريب، فوافق السائق من باب فعل الخير، لكنه فوجئ بالمتهم يمسكه منه عنقه ويطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال، وإلا سيُحضر أصدقاءه الموجودين بالقرب من المكان، لضربه.

وأضاف المجني عليه أنه أخرج 200 درهم أولاً وأعطاها للمتهم، لكن الأخير بادر بوضع يده في جيب المجني عليه، وأخرج ما بحوزته من نقود بالكامل، كما استولى على هاتفه النقال، طراز «آيفون إكس»، وأجبره على الإفصاح عن الرمز السري للهاتف، ثم فتح باب المركبة وغادرها.

وأشار السائق إلى أنه لم يستطع مقاومة المتهم، لأن الوقت كان متأخراً، وخاف من أن يكون مسلحاً فيؤذيه، فآثر السلامة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، إنه تم التعميم على أوصاف المتهم، وتحديد هويته من خلال مصادر الشرطة، وألقي القبض عليه فوراً، وعثر بحوزته على المبلغ المالي المسروق والهاتف، فانكر ارتكاب الجريمة.

وبسؤاله عن المضبوطات، أفاد بأنه عثر عليها مرمية على الأرض، فتم عرضه على المجني عليه في طابور التشخيص، فتعرف إليه الأخير ثلاث مرات متتالية، لافتاً إلى أن المتهم ارتبك حين طلب منه إخراج ما بحوزته، كما أن المجني عليه تعرف إلى هاتفه.

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