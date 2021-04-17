الامارات | قصص

شكرا لقرائتكم خبر عن قصص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أربعة آسيويين، بينهم ثلاثة عمال نظافة، وشريك، بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن رخصة تجارية، إضافة إلى محرر غير رسمي عبارة عن شهادات عدم ممانعة بأسماء ثلاثة من المتهمين، وقدموا تلك الشهادات إلى موظف حسن النية، لاستخراج رخصة تجارية.

وقال شاهد إثبات في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم الأول في الواقعة عامل بإحدى شركات خدمات تنظيف المباني، وعلمت إدارة الشركة بأنه تقدم لاستخراج عقد تأسيس شركة بناء على شهادة عدم ممانعة منسوبة للشركة التي يعمل فيها.

وبالتدقيق على سجلات الشركة، تأكد أنه لم يُمنح أي شهادات منها، ولايزال مسجلاً كعامل نظافة بها، فتم الرجوع إلى الجهة المعنية بإصدار التراخيص، وتبين من خلال الاطلاع على الشهادة الموجودة فيها أنها مزورة، كما ضبطت شهادات أخرى مماثلة بأسماء المتهمين الآخرين في القضية، فحرر بلاغ بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

Àوفي قضية منفصلة، قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة شريكين، الأول عربي يبلغ من العمر 31 عاماً، والثانية امرأة من دولة عربية أخرى، تبلغ من العمر 30 عاماً، من تهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن عقد شركة مدنية.

وقال موظف خليجي (المجني عليه) في التحقيقات إن المتهم الأول استخدم وكالة خاصة مزورة، نسب فحواها إليه بتوكيله في متابعة وإنهاء أعمال رخصة الشركة محل النزاع، واستخدمها في البيع والتنازل عن الرخصة.

فيما ذكر أحد شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة، أنه عاين عقد الشراكة المسجل بدائرة التنمية الاقتصادية، واتضح له أنه مزور، معتقداً بأن المتهم هو الذي قام بتزويره.

وقضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة المتهمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news