الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، بأن الكليات تطرح برنامج الطب الطارئ في فروعها بكل من الشارقة وأبوظبي والعين، ويدرس فيه حالياً 275 طالباً وطالبة، ويتم تنفيذه بشراكة مع كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، وشرطة أبوظبي، والإسعاف الوطني، والإسعاف الوطني الإيرلندي. وأشار إلى أن أزمة «كوفيد-19» مثلت تأكيداً جديداً على أهمية القطاع الصحي، وضرورة تعزيزه بالكفاءات، كونه خط الدفاع الأول أمام الأزمات والتحديات، وأساساً في دعم أمن وسلامة المجتمع.

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