الامارات | حملة «100 مليون وجبة» تنطلق إلى الأردن وباكستان ومصر

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «100 مليون وجبة» تنطلق إلى الأردن وباكستان ومصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت عمليات توزيع الطرود الغذائية تحت مظلة حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك في 20 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، في ثلاث من الدول العشرين التي تغطيها الحملة، وهي الأردن وباكستان ومصر.

وبدأت عمليات التوزيع على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة والأقل دخلاً والأيتام والأرامل واللاجئين وسكان المخيمات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والمحليين لحملة 100 مليون وجبة التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

ويأتي انطلاق عمليات توزيع الطرود الغذائية بالتزامن مع تدفق التبرعات والمساهمات النقدية على حملة 100 مليون وجبة فور انطلاقها قبل يومين من بدء شهر رمضان المبارك، وذلك بشكل يفوق التوقعات، إذ تسابق أهل الخير والإحسان من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع داخل وخارج دولة الإمارات على المساهمة في الحملة التي تترجم جزءاً أساسياً من قيم دولة الإمارات وسياساتها الإنسانية في مد يد العون وإغاثة ودعم المحتاجين والمنكوبين ونشر الخير، والتخفيف من تأثيرات الأزمات والكوارث والتحديات والمعاناة لمختلف شعوب العالم دون استثناء.

وتفتح الحملة الباب لفعل الخير في شهر الخير أمام أصحاب الأيادي البيضاء من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وكل فئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية للمشاركة في تكريس قيم العطاء في الشهر الكريم، وذلك بالتنسيق والشراكة مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، وبرنامج الغذاء العالمي، والمؤسسات المعنية في الدول التي تغطيها الحملة عربياً وإفريقياً وآسيوياً.

ويتولى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تنفيذاً لشراكته مع حملة 100 مليون وجبة، مهمة توصيل المعونات الغذائية الضرورية إلى مخيمات اللاجئين وبقية الفئات المستهدفة في الأردن طوال الحملة، وذلك لتحقيق أهداف الحملة الساعية لمساندة المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً وتقديم المعونات الغذائية مباشرة لهم، خصوصاً في ظل الأزمات المرتبطة عالمياً بالجوع وسوء التغذية.

وكشريك استراتيجي لحملة 100 مليون وجبة، سيتولى برنامج الغذاء العالمي توزيع مئات آلاف قسائم الطعام على المستفيدين من خلال التحويلات والقسائم النقدية، لمدة تراوح بين شهر وشهرين في الأردن، بالإضافة إلى فلسطين وبنغلاديش.

وفي سياق متصل، بدأت الحملة عبر مكتب مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في باكستان، بالتعاون مع سفارة الدولة، توزيع الوجبات على الفئات المستهدفة في باكستان. وجرت باكورة عمليات التوزيع في ثلاث قرى وأحياء تابعة لمدينة إسلام آباد، وشملت المواد الغذائية التي تم توزيعها الدقيق والأرز والعدس والفاصولياء الحمراء والسكر وزيت الطعام والتمر والشاي.

وفي مصر، انطلقت عمليات توزيع الطرود الغذائية على الفئات المستهدفة في مناطق محددة، وذلك لتوفير الأمن الغذائي لهذه الفئات، وتعمل طوال الشهر الكريم.

ولضمان وصول هذا الدعم الغذائي إلى الفئات المستحقة، تتعاون حملة 100 مليون وجبة بعد انطلاقها في مصر مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وبنك الطعام المصري، وعدد من الجمعيات الخيرية تحت إشراف ومتابعة وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها في كل محافظات الجمهورية.

300 وجبة طعام

تضم الطرود الغذائية التي بدأت حملة 100 مليون وجبة توزيعها مواد غذائية أساسية قابلة للتخزين دون الحاجة إلى التبريد، مثل الأرز والزيت واللوبياء والفول والدقيق، فيما تكفي الطرود الغذائية التي يتم توزيعها على العائلات لإعداد من 240 إلى 300 وجبة طعام طيلة شهر رمضان.

مكتب «محمد بن راشد للأعمال الإنسانية» في باكستان تولى توزيع الطرود الغذائية في إسلام آباد.

بنك الطعام المصري وجمعيات خيرية تتولى توزيع الوجبات، لتوفير أمن غذائي للفئات المستهدفة.

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