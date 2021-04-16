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تعرف على طقس الإمارات غدا السبت

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم ومغبرا أحياناً على بعض المناطق.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند 16:37 والمد الثاني عند 03:26 والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.
وفي بحر عمان، سيكون الموج متوسطا إلى خفيف ويحدث المد الأول عند 13:21 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 18:49 والجزر الثاني عند الساعة 07:00. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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