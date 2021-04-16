اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | 91.882 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 91.882 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 91 ألفاً و882 جرعة من لقاح «كوفيد-19» جديدة، ليبلغ مجموع الجرعات، التي قدمتها حتى أمس، تسعة ملايين و387 ألفاً و344 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 94.91 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد حالات الإصابة والسيطرة على الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا