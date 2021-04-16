الامارات | توظيف.. بلدية أبوظبي و«التربية» تدرّبان طلبة على الانخراط المبكر في سوق العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. بلدية أبوظبي و«التربية» تدرّبان طلبة على الانخراط المبكر في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية مدينة أبوظبي، بأنها شاركت في برنامج التدريب المهني «إعداد»، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بهدف تعريف طلاب التعليم الثانوي، بقطاعات العمل وبيئاته المختلفة ومتطلباته، وإكسابهم المهارات الشخصية والمهنية، وإعدادهم للانخراط المبكر في سوق العمل، وتمكينهم من تحديد أهدافهم المهنية المستقبلية بعد إتمام برنامج التدريب العملي المهني.

وأشارت إلى أن التدريب شمل نحو 100 طالب من كل إمارات الدولة على الانخراط المبكر في سوق العمل بالقطاع العقاري، خلال ورشة عمل تم تنظيمها عن بُعد لمدة يوم عمل كامل، ضمن البرنامج، تم خلالها تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع وتأثيره في اقتصاد الدولة، موضحة أنها عملت على تعريف الطلبة بالاختصاصات والقوانين المهمة المتعلقة بالقطاع والتطوير العقاري في إمارة أبوظبي، وكيف يتم رفع التنافسية الدولية بتعزيز الشفافية، وضمان حقوق المستثمرين، وجذب استثمارات من دول العالم إلى إمارة أبوظبي.

وذكرت أن الورشة شهدت حماساً كبيراً من الطلاب ورغبة في التعلّم والاطلاع على القوانين العقارية وعلى صلابة الاستثمار العقاري، حيث تم تعريفهم بالمشروعات العقارية في مدينة أبوظبي، ودور بلدية مدينة أبوظبي المهم في تحقيق أولويات القطاع العقاري، والعمل الذي يتم من خلال توفير بنية تحتية متميزة، وحفظ حقوق وأموال المستثمرين في المشروعات، وامتثال الجميع لكل القوانين المنظمة لهذه العمليات.

ولفتت إلى أنه في نهاية الورشة تم تنظيم اختبار تقييمي للطلاب المشاركين للوقوف على مدى استفادتهم من الورشة والموضوعات والمعلومات التي تم طرحها ومناقشتها خلالها، حيث اجتازها الطلاب بكفاءة عالية، معربين عن سعادتهم بموضوع الورشة وكم المعلومات الهائل الذي وضع أيديهم على الكثير من النقاط المهمة في قطاع العقارات والاستثمار فيه.

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