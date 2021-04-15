الامارات | اقتصادية عجمان تقرر تمديد ساعات عمل الانشطة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية عجمان تقرر تمديد ساعات عمل الانشطة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تمديـد ساعات العـمل للأنشطة الاقتصادية في كافة انحاء الامارة خلال شهر رمضان لغاية الساعة الرابعة فـجراً.
وشددت الدائرة علي ضرورة الالتـزام بالتــدابيـر الاحـترازيـة والوقائيـة الـخاصـة بـفيـروس " كوفيــد 19"، موضحة بان الجـهات الرقـابـية سوف تقوم بتنفيذ حملات تفتيـشية للتأكد من الـتقـيّد بهذه الاشتـراطات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونـية بحـق المخالفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App