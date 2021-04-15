الامارات | اللواء السلال سعيد بن هويدي في ذمة الله

شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء السلال سعيد بن هويدي في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم اللواء دكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي بعد مسيرة حافلة بالعطاء، ترقى خلالها مناصب عدة في شرطة دبي إلى أن تقلد منصب مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

وحظي المغفور له بإذن الله اللواء السلال بمحبة وتقدير جميع مرؤوسيه ورؤسائه على السواء.

ولعب اللواء السلال دورا بارزاً في تطوير منظومة "العمل عن بعد" خلال جائحة كورونا عبر توفير أفضل الأنظمة التقنية الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال ما ساهم بشكل كبير في استمرار العمل على أكمل وجه في كافة القطاعات الشرطية.

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