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الامارات | اللواء السلال سعيد بن هويدي في ذمة الله

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​محمد فودة - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم اللواء دكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي بعد مسيرة حافلة بالعطاء، ترقى خلالها مناصب عدة في شرطة دبي إلى أن تقلد منصب مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

وحظي المغفور له بإذن الله اللواء السلال بمحبة وتقدير جميع مرؤوسيه ورؤسائه على السواء. 

ولعب اللواء السلال دورا بارزاً في تطوير منظومة "العمل عن بعد" خلال جائحة   عبر توفير أفضل الأنظمة التقنية الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال ما ساهم بشكل كبير في استمرار العمل على أكمل وجه في كافة القطاعات الشرطية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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