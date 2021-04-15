«تريندز» يطلق دورات تدريبية لرفع قدرات الباحثين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أطلق «تريندز للبحوث والاستشارات» دورة متقدمة في إدارة الوقت، في إطار البرنامج الاستراتيجي السنوي للتدريب والمعرفة الذي ينظمه، والذي يتيح سلسلة من الدورات التدريبية والتطويرية المستمرة لفرق العمل المختلفة.

ويشارك في الدورة، التي تستمر لثلاثة أسابيع، نخبة من الكوادر الوظيفية، والإدارية والفنية والعلمية العاملة في «تريندز للبُحوث والاستشارات»، حيث يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة محاور ومساقات تتناول وضع الأهداف وتحديد الأولويات الأساسية للعمل، وتحديد الأنشطة وبرامجها الزمنية، وإعداد قائمة الأعمال اليومية والقواعد العامة لإدارة الوقت والتفويض الفعال لمهام العمل، والتعامل مع مسببات إهدار الوقت وأهمية الرقابة الذاتية، فضلاً عن تدريبات عملية وتطبيقية.

وأكد عمر النعيمي، مدير عام المركز أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الخطة البحثية السنوية والبرامج التدريبية الجديدة خلال العام 2021، والتي تستهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع مختلف التطورات والتغيرات والتحديات.