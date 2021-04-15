ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ‎افتتاح «مسجد ياس» في مشروع «ياس باي» على جزيرة ياس، والذي بدأ في استقبال المصلين. ويعد «مسجد ياس»، والذي تم تسليمه إلى الهيئة لتتولى مهام إدارته، إحدى الركائز المهمة لمجتمع «ياس باي»، كما يمثل جزءاً من تحقيق رؤية «ميرال» لهذا المشروع المتمثلة في توفير مجتمع مميز وحديث، يطل على واجهة بحرية. يقع «مسجد ياس» ضمن منطقة «ذا ريزيدنسز في ياس باي»، ويتميز بتصميمه الفريد المستوحى من الفن الإسلامي المعاصر، والذي سيقدم للمصلين أجواء تتسم بالسكينة والهدوء الممزوجة بروعة التصميم، عبر قمته التي ستعلوها ألواح أفقية مستوحاة من مشربيات الأرابيسك التراثية لتستبدل شكل القبة التقليدية. ويستوعب المسجد الجديد نحو 800 مُصَلٍّ ومصلية في قاعتين منفصلتين، إحداهما مخصصة للرجال، والأخرى للسيدات. ويقام مشروع «ياس باي» في الطرف الجنوبي من جزيرة ياس، ومن المرتقب أن يصبح الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. ويتكون المشروع الذي تصل قيمة استثمارته إلى 12 مليار درهم إماراتي من ثلاث مناطق رئيسة هي؛ «الواجهة البحرية» و«ذا ريزيدنسز في ياس باي»، و«المنطقة الإبداعية - ياس».