«الظفرة التعاونية» تقدم خصومات دعماً ل 2000 أسرة مواطنة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

تنفذ جمعية الظفرة التعاونية مجموعة من المبادرات المجتمعية، خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تقديم الدعم للمواطنين وسكان المنطقة، وكذلك العمل على توفير السلع والمواد الغذائية التي تلبي احتياجات السكان ومتطلبات مختلف شرائح المجتمع بأسعار متميزة، من خلال زيادة عدد الموردين، وتوفير بدائل شرائية مختلفة أمام سكان منطقة الظفرة في المدن كافة.

وأوضح جهاد المغيربي، المدير العام لجمعية الظفرة التعاونية، أن مجلس إدارة الجمعية قرر توفير خصومات خاصة للمواطنين المساهمين في جمعية الظفرة، من خلال تقديم عائد على المشتريات لدى فروع جمعية الظفرة المنتشرة في كافة مدن المنطقة، ويستفيد من هذا القرار أكثر من 2039 أسرة مواطنة في مختلف مدن الظفرة، موضحاً أن الجمعية العمومية الحالية قررت توزيع 50 % على مشتريات المواطنين المساهمين من أي فرع لجمعية الظفرة عن مشترياتهم خلال العام الماضي، والذي تم تطبيقه لأول مرة.

وأكد حريف راشد المرر، المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والعقارات والمباني في جمعية الظفرة التعاونية، أن العروض الرمضانية تناسب جميع مستويات الدخل، والتي تصل إلى أكثر من 60 % على العديد من السلع والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن الجمعية لديها خطة مستمرة لتوفير الدعم للسكان خلال شهر رمضان، وخلال أشهر الصيف، وكذلك باقي العام.