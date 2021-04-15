الامارات | شرطة الشارقة تطلق «انجز معاملتك من مركبتك» في قرية التسجيل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تطلق «انجز معاملتك من مركبتك» في قرية التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع قرية التسجيل، خدمة «انجز معاملتك من مركبتك»، كخدمة جديدة تضاف إلى بقية الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمتعامليها في قرية التسجيل، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى تيسير رحلة المتعامل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار الجائحة.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم خالد الكي، سعي شرطة الشارقة إلى تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم من خلال إضفاء المزيد من الجودة على الخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير، توفيراً لوقت وجهد المتعاملين، وانسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن خدمة «انجز معاملتك من مركبتك»، تمكن المتعامل من الحصول على خدمات المرور والترخيص كافة عبر المكتب المخصص لتلك الخدمة في قرية تسجيل، ومن دون الحاجة إلى النزول من المركبة، والانتظار داخل المركز، الأمر الذي يسهم في انسيابية العمل وسرعة إنجازه، إلى جانب الإسهام في إشعار المتعاملين بالطمأنينة، نظراً لظروف الجائحة في الوقت الراهن.

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