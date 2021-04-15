الامارات | توقيع رقمي على الطلبات القضائية في «محاكم رأس الخيمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع رقمي على الطلبات القضائية في «محاكم رأس الخيمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة استخدام التوقيع الرقمي بنجاح، ضمن أنظمتها التقنية القضائية، من خلال التوقيع على أول طلب قضائي باستخدام التوقيع الرقمي للهوية الرقمية «UAE Pass».

وتتمثل الخدمة في توقيع القضاة على القرارات الصادرة عنهم على الطلبات القضائية، بحيث تم إتاحة وسيلة إضافية للتوقيع على القرارات القضائية، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني المعمول به منذ سنوات، بحيث يتاح للقضاة اتخاذ القرارات القضائية دون الحاجة للارتباط بأدوات تقنية، وباستخدام تقنيات الحماية والتعريف التي توفرها منظومة التوقيع الرقمي.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري، أن تدشين الخدمة الجديدة للتوقيع الرقمي لأعضاء السلطة القضائية على القرارات الصادرة يتماشى مع توجهات حكومة الإمارات في التحول الرقمي للخدمات كافة، وضمن استراتيجية دائرة المحاكم في التقاضي عن بُعد و«محاكم بلا ورق».

وبين الخاطري أن التطبيق ثمرة تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وهيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تسعى دائرة المحاكم لإنجازها وتسخير التقنيات في تطوير العمل القضائي.

وأضاف أن الغاية من اعتماد التوقيع الرقمي عبر تطبيق الهوية الرقمية يكمن في ضمان إجراء المعاملات بسهولة من خلال تقديم الخدمات بطرق مبتكرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news