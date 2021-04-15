الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوب

أثنى قارئ على سرعة تجاوب إدارة الإعلام في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع ملاحظة قدمها من خلال زاوية «سكيك»، بشأن أسباب الازدحام المروري على شارع الشيخ محمد بن زايد، في الجهة المؤدية من دبي إلى الشارقة، إذ اتصلت لإبداء الاهتمام بالملاحظة.

منتجع

اشتكت قارئة قيام إدارة منتجع رياضي بمدينة خليفة في أبوظبي، بمنع طفلة عمرها أربع سنوات من تناول حبة موز، بحجة منع الطعام من خارج المنتجع، وقيام مسؤولة الأمن بالحديث بعنف مع الأم والطفلة التي فزعت من هذا التصرف، فيما لم يرد المنتجع على الشكوى المقدمة من 10 أيام.

مخالفات

رصد سائقون مظاهر مقلقة بالشوارع في الفترة التي تسبق فترة الإفطار، بينها السرعة الجنونية للبعض وهم يقودون مركباتهم في الطرقات، إضافة إلى الانحراف المفاجئ، فضلاً عن إصرار البعض على الدخول في المسارب عنوة، ودعوا إلى تكثيف الدوريات خلال هذه الفترة، وإيقاع المخالفات بحق مستحقيها.

عدسات

يعاني مستخدمو العدسات الطبية اللاصقة عدم توافر العدسات المناسبة لهم، من حيث النوع ودرجة الإبصار في الأسواق، بما فيها منافذ التسوق الإلكترونية، من دون معرفة السبب.

سمبوسة

لاحظ سكان في عجمان قيام أصحاب كافتيريات بعرض «السمبوسة» مكشوفة من دون غطاء، ووضعها للمستهلكين في أكياس، من دون ارتداء القفازات.

شارع

أثنى مستخدمون لشارع الرباط في دبي على التوسعات التي تمت في الشارع من الجهة المقابلة لمحطة بترول «إيبكو»، ما سهّل حركة المرور وخفف من الازدحام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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