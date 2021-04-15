الامارات | شرطة دبي تضبط 12 متسولاً في أول أيام رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط 12 متسولاً في أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد علي سالم، بأنهم ضبطوا 12 متسولاً في اليوم الأول من شهر رمضان، ضمن حملة «كافح التسول»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.

ودعت شرطة دبي الأفراد إلى الإبلاغ عن المتسولين الذين يستغلون حلول شهر رمضان في استعطاف واستجداء المارة للتسول وجمع المال، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن الإدارة وضعت خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية ويهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري، نتيجة للمخاطر التي ترتبط بالتسول، منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ودعا سالم إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي.

ودعا أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

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