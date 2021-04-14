الامارات | محاكم رأس الخيمة تطلق التوقيع الرقمي للقضاة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم رأس الخيمة تطلق التوقيع الرقمي للقضاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت دائرة محاكم رأس الخيمة، خدمة التوقيع الرقمي ضمن أنظمتها التقنية القضائية، من خلال التوقيع على أول طلب قضائي باستخدام التوقيع الرقمي للهوية الرقمية وتتمثل الخدمة بتوقيع القضاة على القرارات والطلبات القضائية بحيث تم إتاحة وسيلة إضافية للتوقيع على القرارات القضائية إضافة إلى التوقيع الإلكتروني المعمول به منذ سنوات بحيث يتاح للقضاة اتخاذ القرارات القضائية دون الحاجة للارتباط بأدوات تقنية وباستخدام تقنيات الحماية والتعريف التي توفرها منظومة التوقيع الرقمي.

وأفاد رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، بأن تدشين الخدمة الجديدة للتوقيع الرقمي لأعضاء السلطة القضائية على القرارات الصادرة يأتي بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لكل الخدمات، وضمن استراتيجية دائرة المحاكم في التقاضي عن بعد، و«محاكم بلا ورق».

وأوضح أن هذا التطبيق ثمرة التعاون المشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن منظومة مشروعات التحول الرقمي التي تسعى دائرة المحاكم لإنجازها وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير العمل القضائي.

وأضاف أن الغاية من اعتماد التوقيع الرقمي عبر تطبيق الهوية الرقمية، يكمن في ضمان إجراء هذه المعاملات بسهولة ويسر، وتحقيق الأهداف المرجوة من التقنيات الحديثة، من خلال تقديم الخدمات بطرق مبتكرة وسريعة.

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