الامارات | محمد بن راشد: نجاح إكسبو دبي 2020 بعد "كوفيد-19" هو نجاح للعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نجاح إكسبو دبي 2020 بعد "كوفيد-19" هو نجاح للعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن، استعرض استعدادات الدولة لاستضافة إكسبو دبي 2020.

وقال سموه في تغريدات على "تويتر": ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. استعرضنا في بدايته استعداداتنا للحدث الأكبر الذي تستضيفه دولتنا في ٢٠٢١.. عشرة أعوام من البناء.. ٢٣٠ ألف عامل.. ١٩٠ دولة مشاركة.. و١٧٠ يوم لانطلاقته.. نحن جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي ٢٠٢٠.

وأضاف سموه: "نجاح اكسبو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية.. ووجهنا كافة الوزارات الاتحادية بلعب أدوار قيادية خلال إكسبو لتوسيع آفاق التعاون الدولي والمساهمة في رسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا".

وتابع سموه في تغريدة أخرى: "كما اعتمدنا اليوم أيضا الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب والتي نسعى من خلالها لتكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية".

وأكد سموه: "اعتمدنا أيضا سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل ل٥٠٪ من صادراتنا وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم".

وأوضح سموه: "أقررنا مجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية تسهيلاً على المتعاملين ولتخفيف العبء على قطاع الأعمال..بالإضافة لتعديلات تشريعية في قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لمراعاة تأثير الظروف الحالية على الأشخاص المعسرين.. وستبقى حكومة الإمارات مرنة.. وسريعة.. ومواكبة لكافة الظروف".

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