الامارات | «اللولو العالمية» تتبرع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو العالمية» تتبرع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة «اللولو العالمية»، يوسف علي التبرع بمليون درهم تعادل مليون وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً، دعماً لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر من نوعها لإطعام الطعام والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في 20 دولة عربية وآسيوية وإفريقية طيلة شهر رمضان.

وتتعاون الحملة مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية في الدول العشرين التي تشملها لضمان التوزيع السريع والمنظم للطرود الغذائية التي تقدمها خلال شهر رمضان للملايين من مستحقيها أينما كانوا ضمن نطاق عمل الحملة.

كما تفتح حملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية، باب المساهمة في الحملة للأفراد والمؤسسات ومختلف مكونات مجتمع الأعمال والقطاعين الحكومي والخاص من داخل الدولة وخارجها لدعم المحتاجين وإطعام الجوعى في شهر العطاء.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية يوسف علي، إن حملة 100 مليون وجبة هي واحدة من أكثر الحملات الخيرية تميزاً، خاصة في ظل تزامنها مع شهر رمضان المبارك وحرصها على مد يد المساعدة والعون للعائلات المحتاجة والفئات الأكثر تأثراً بالتداعيات الناجمة عن الجائحة الحالية.

وأضاف: «كمؤسسة مسؤولة مجتمعياً وإنسانياً، ندرك دائماً أهمية رد الجميل للمجتمع، لذلك قدمنا مليون درهم لحملة 100 مليون وجبة، ونتعهد بتقديم كل الدعم لهذه المبادرة النبيلة».

وتفتح حملة «100 مليون وجبة» المجال للتبرع عبر قنوات الموقع الإلكتروني (www.100millionmeals.ae)، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في بنك دبي الإسلامي، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات» داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: ([email protected]).

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