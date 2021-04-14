الامارات | بلدية الشارقة توفر 1146 اشتراكاً مجانياً بالمواقف العامة لكبار السن

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة توفر 1146 اشتراكاً مجانياً بالمواقف العامة لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير 1146اشتراكا سنويا مجانيا لكبار السن حتى الآن ضمن المبادرة التي أطلقتها لإعفائهم من رسوم المواقف العامة وإتاحتها لهم والوقوف في كافة مواقف المدينة بجميع الأوقات.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن البلدية أصدرت منذ إطلاق هذه المبادرة 1146اشتراك منها ما تم إنجازه عبر الموقع الإلكتروني و منها ما تم إنجازها في مبنى إدارة المواقف العامة بحضور كبار السن المستفيدين من الخدمة، حيث تجسد هذه المبادرة اهتمام البلدية بهذه الفئة في المجتمع وتوفير سبل الراحة لهم باعتبار المواقف العامة من أهم الخدمات التي تقدمها لاستفادة الجمهور منها عند الذهاب لوجهاتهم المختلفة في المدينة.

وتابع أن البلدية بدأت بتوفير هذه الاشتراكات بصورة افتراضية عبر موقعها الإلكتروني تماشياً مع توجهاتها الرقمية وتوفير خدماتها للجمهور بصورة سهلة وبسيطة تختصر عليهم الوقت والجهد، وتعزز من دور البلدية في دعم توجهات الإمارة الباسمة في التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق المبادرة منذ 19 يناير الماضي ولاقت استحساناً وإقبالاً من قبل كبار السن اللذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة منها.

وفي سياق متصل أكد مدير إدارة المواقف العامة علي أحمد أبو غازيين أن متطلبات الاستفادة من الخدمة تشمل أن يكون المتقدم من مواطني الإمارة ويبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، ومنع استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو المواقف المحجوزة للمؤسسات التجارية وغيرها إلا في حال كان مستفيداً من الخدمة التي تقدمها، كما سيتم منح كل أسرة اشتراكاً واحداً فقط لمستفيد واحد من كبار السن في حال تحققت شروط منح الاشتراك، مشيراً إلى أن هذه الاشتراكات تتيح لكبار السن الاستفادة من 50 ألف موقف توفرها البلدية في مختلف مناطق مدينة الشارقة.

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