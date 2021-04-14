«ياس ووتروورلد أبوظبي» تطلق عرض الدخول المجاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» عن إطلاق عرض الدخول المجاني للأطفال خلال شهر رمضان، والذي يتيح لعشاق المغامرات المائية دخولاً مجانياً للأطفال، ممن هم في عمر 11 سنة أو أقل، مع كل تذكرة يتم شراؤها للبالغين، وذلك خلال الفترة من 13 أبريل ولغاية 12 مايو 2021.

وتوفر «ياس ووتروورلد أبوظبي» لضيوفها من العائلات والأصدقاء أروع الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية الاستثنائية التي تجعل منها الخيار الأمثل لقضاء يوم حافل بالمتعة والترفيه، إذ تحتضن المدينة أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية تضمن للضيوف من جميع الأعمار الاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة ومليئة بالمرح والمفاجآت.

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وتعد ياس ووتروورلد أبوظبي على جزيرة ياس، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم فيراري أبوظبي التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات.

وتعتمد ياس ووتروورلد أبوظبي تقنية (FacePass ) التي تتيح للضيوف الدخول إلى المدينة الترفيهية دون الحاجة لتذاكر الدخول التقليدية، وذلك باستخدام تقنية التعرف على الوجه، التي تتيح لهم أيضاً القيام بعمليات الدفع لدى المتاجر والمطاعم المختلفة دون أي تلامس، وبما يعزز من الصحة والسلامة الوقائية وإجراءات التباعد الجسدي من خلال التفاعل بدون تلامس.