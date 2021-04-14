ضبط 12 متسولاً في أول أيام رمضان في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنهم ضبطوا 12 متسولاً في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في مطلع شهر رمضان الجاري بالتعاون مع الشركاء.

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ودعت شرطة دبي للإبلاغ عن المتسولين الذين يستغلون حلول شهر رمضان المبارك في استعطاف واستجداء المارة للتسول وجمع المال، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

ودعا العقيد علي سالم إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي.