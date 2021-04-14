شرطة رأس الخيمة تبدأ حملة «القيادة الوقائية .. مطلب وهدف»

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت شرطة رأس الخيمة حملة التوعية المرورية الموحدة الثانية على مستوى الدولة، تحت شعار «القيادة الوقائية .. مطلب وهدف»، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية. وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة - خلال تدشينه الحملة بحضور المقدم الدكتور محمد عبدالله البحار مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة - إن الحملة المرورية التوعوية تهدف لرفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، وستستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً من خلال نشر وتعزيز مبادرات قطاع المرور لتوعية مستخدمي الطريق، وكافة شرائح المجتمع بالأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية. وناشد السائقين بضرورة الالتزام بالقيادة الوقائية عبر تحفيز شعورهم بالمسؤولية الفردية نحو الطريق ومستخدميه، منعاً لحدوث الحوادث المرورية التي تشكل خطراً على حياة جميع مستخدمي الطريق، والتأكيد بضرورة اتباع قواعد وإرشادات السير والمرور، والتحلّي بأخلاق الطريق، وإدراك أهمية إعطاء أولوية الطريق حقاً للجميع، وعلى الجميع أيضاً احترام والتزام القواعد والأنظمة المرورية حفاظاً على الأمن والسلامة وتفادي حدوث الحوادث المهلكة، التي تستنزف الممتلكات وتحصد الأرواح. ووجه مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في دعم الحملة، من الإدارة العامة للتنسيق المروري، والمجلس المروري الاتحادي، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وشركة إينوك، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، حرصاً على توحيد ودعم الجهود المحلية باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بتحقيق الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق، كما كرم سعادته الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في إنجاح الحملة، كلاً من هيئة الموارد العامة وشركة إينوك. من جانب آخر، كرّم العميد الدكتور محمد الحميدي، كلاً من محمد صالح الزعابي، وهاشل محمد الحارثي، وشهد محمد الشرع، تقديراً لجهودهم وتعاونهم الإيجابي مع إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة.