شرطة أبوظبي و"الهلال الأحمر" توزعان المير الرمضاني للأسر المحتاجة

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي مبادرة "معا نصنع السعادة" واشتملت على توزيع المير الرمضاني للأسر المحتاجة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشملت 160 أسرة من الأسر في مناطق الاختصاص. ووزعت مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي المير الرمضاني على الفئات المساعدة العاملة لديها. وقال العقيد حمد سهيل العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات بمدينة العين إن المبادرة تضمنت توزيع ما يقارب 25 صندوقاً يحتوي على مواد غذائية بمناسبة الشهر الفضيل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الجميع. وأشارت شرطة أبوظبي إلى أن توزيع المير الرمضاني يعد تجسيداً لقيم اجتماعية غرسها مؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".. مؤكدة التزامها بمختلف قطاعاتها، بالمسؤولية المجتمعية وإطلاق المبادرات الإنسانية، وتضافر الجهود لمساعدة الأسر المحتاجة. ولفتت إلى أهمية المشاركة في العمل الإنساني، و الإسهام بدورها في تكاتف المجتمع الإماراتي السباق دوماً للعمل الخيري، مشيدة باهتمام المؤسسات الوطنية وتعاونها في مساعدة الأسر المحتاجة والوقوف إلى جانبها، بما يضمن حصولها على احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية.