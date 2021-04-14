عبدالله بن زايد: علاقاتنا أخوية وعميقة مع السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات عدة ومنها الاستثمارية والزراعية. كما تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مريم الصادق المهدي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عبدالله بن زايد ومريم المهدي يتبادلان مذكرة التفاهم

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة، وعبر سموه عن تمنياته لجمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق الاستقرار والتقدم والازدهار. وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان، مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمركز القومي للدراسات الدبلوماسية في السودان.