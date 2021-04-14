«الهلال الأحمر» يوزع 12 ألف وجبة في اليوم الأول من رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - بدرية الكسار (أبوظبي)

باشرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات الإفطار لليوم الأول من شهر رمضان المبارك في «ايكاد» العمالية بمنطقة مصفح بأبوظبي، وجزيرة الريم، وفق الالتزام بالإجراءات الاحترازات لضمان صحة الجميع.

وقال خلفان سرحان الرميثي مسؤول مركز بني ياس، التابع لهيئة الهلال الأحمر: «بدأت (الهيئة)، وفق الالتزام والتقيد بالاحترازات الاشتراطية لمنع التجمعات، والحرص على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الوقائية، توزيع وجبات إفطار الصائم، وهي عبارة عن طرد يشتمل على: أرز، دجاج، أو لحم، ولبن، وتمر، وفاكهة طازجة، ويتم نقل الوجبات في سيارات نقل مخصصة للطعام للمحافظة على سلامته ودرجة حرارته لوقت توزيعه على المستفيدين.

وبلغ عدد الوجبات في اليوم الأول نحو 12 ألف وجبة، موزعة في 14 موقعاً بأبوظبي، وتتفاوت كميات الوجبات من موقع لآخر ما يقارب من 1500 إلى 2500 وجبة يومياً في كل موقع».

وقال الرميثي: تم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، والإشراف على آلية التوزيع، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، والتأكد من سلامة الطعام قبل توزيعه وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.

وأوضح أيضاً أنه سيتم توزيع وجبات سحور لدعم خط الدفاع الأول للمراكز الصحية ومراكز المسح «كوفيد 19»، بالتنسيق مع عددٍ من المطاعم والمراكز الصحية، ويبلغ عددها نحو 900 وجبة في 8 مواقع صحية.