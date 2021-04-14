«نقل عجمان» تستعرض سير العمل بمشاريعها

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

عقد مجلس إدارة هيئة النقل بعجمان اجتماعاً افتراضياً، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد عبد الله بن علوان رئيس المجلس، وحضور الأعضاء ومدير عام الهيئة ومديريها التنفيذيين. سيعرض المجلس سير العمل بجميع المشاريع والمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء منها، في إطار الخطط التطويرية لمشاريع الهيئة، التي تسعى من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور. وناقش المجلس زيادة عدد ركاب حافلات النقل العام في الآونة الأخيرة، وذلك منذ إعادة فتح الخطوط الداخلية والخارجية وزيادة الطاقة الاستيعابية للحافلات، مع التزامها بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وتطرق إلى خدمة «Route taxi» التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتعد تجربة جديدة في مجال التنقل بمركبات الأجرة.