الامارات | مخالفة 98 منشأة غذائية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 98 منشأة غذائية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت الحملات التفتيشية، التي نفذتها بلدية رأس الخيمة على المنشآت الغذائية، عن ضبط 98 منشأة غذائية مخالفة للمعايير الصحية والغذائية وإجراءات مكافحة فيروس «كورونا».

وقالت البلدية إن إدارة الصحة العامة شكلت فرق عمل ميدانية، لتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، والتحقق من استيفائها الاشتراطات الصحية، والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت أنه تم تنفيذ 469 زيارة على المنشآت الغذائية من مطاعم ومطابخ ومحال تجارية، وأسفرت الحملات عن إنذار 339 منشأة، ومخالفة 98 منشأة.

وأشارت إلى أن الحملة استهدفت 41 مخبزاً للتنور، وتم التأكد من التزام العاملين باشتراطات النظافة الشخصية، وتعقيم مناطق تحضير وإعداد الخبز، كما تمت زيارة أسواق مركزية لبيع الخضراوات والفاكهة، وتم التركيز على مدى استيفاء مناطق التخزين الاشتراطات الصحية، إضافة إلى التأكد من مصادر الخضراوات والفاكهة المعروضة.

وأشارت إلى أنه تمت زيارة 30 هايبرماركت، وركز فريق التفتيش على مناطق التخزين والعرض، ومدى تطبيقها الاشتراطات الصحية، والتأكيد على منع تكدس البضائع وازدحام المتسوّقين.

واستهدفت الحملات التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية في المنشآت الغذائية بصورة عامة والتحديثات المتعلقة بها.

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