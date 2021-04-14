الامارات | «طوارئ الشارقة» تعلن إجراءات جديدة للقادمين عبر المطار

شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ الشارقة» تعلن إجراءات جديدة للقادمين عبر المطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في الشارقة عن إجراءات محدثة للركاب القادمين عبر منفذ مطار الشارقة الدولي، بإلزامية فحص مسحة الأنف المسبق لـ«كوفيد ــ 19» قبل القدوم إلى الدولة بمدة لا تتعدى 72 ساعة من موعد السفر، التي كانت مدة صلاحيتها سابقاً 96 ساعة.

واشترطت الإجراءات المحدثة أن تكون نتيجة الفحص سلبية، وإعادة إجراء الفحص المخبري (بي سي آر) عند الوصول إلى منافذ إمارة الشارقة.

وتأتي الإجراءات والاشتراطات المحدثة للقادمين عبر مطار الشارقة الدولي انطلاقاً من حرص الإمارة على الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تضمن التصدي لانتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news