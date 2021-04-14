الامارات | إغلاق 53 مؤسسة غذائية بالربع الأول في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 53 مؤسسة غذائية بالربع الأول في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنه تم إغلاق 53 مؤسسة غذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، جميعها بسبب مخالفة الإجراءات والاشتراطات المحددة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، مؤكدة على تنظيم حملات رقابية خلال شهر مضان الجاري، للتأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد.

وأوضح مدير التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان الطاهر، لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الزيارات التفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال الربع الأول، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد-19»، بلغ 13 ألفاً 775 زيارة، أظهرت التزام 12 ألفاً و438 مؤسسة.

وتابع: «بلغ عدد المؤسسات المغلقة خلال الربع الأول من العام الجاري، 53 مؤسسة، فيما بلغ عدد الإنذارات 1113 إنذاراً لمؤسسات أخرى»، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثل في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء معدات السلامة الشخصية كالكمامات والقفازات أثناء التحضير، وعدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة.

وذكر أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

وقال إن فرق التفتيش بالبلدية تنفذ عدداً من الزيارات التفتيشية الروتينية، المبنية على بلاغات المستهلكين، وتطبق الغرامات.

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