الامارات | شرطة أبوظبي تعزز وعي «الدليفري» بالسلامة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعزز وعي «الدليفري» بالسلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع شركة «طلبات»، ومركز النقل المتكامل، مبادرة «طلبات باترول» لتعزيز الثقافة المرورية الآمنة لسائقي «الدليفري»، من خلال قيام 20 سائقاً من الشركة في المرحلة الأولى بمتابعة التزام العاملين بالقيادة الآمنة على الطرق في إمارة أبوظبي، ومخالفتهم إدارياً في حال عدم التزامهم.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن المبادرة تهدف إلى توعية سائقي «طلبات» بالتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية، وتعريفهم بمخاطر السرعة التي تؤدي إلى الحوادث المرورية، وتعزيز التعاون مع عناصر الشرطة ودوريات المرور للحد منها.

وأشار إلى تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة في مختلف أنحاء أبوظبي، على أن تشمل المراحل المقبلة توسيع نطاقها إلى دبي وسائر إمارات الدولة، وتعكس الدور الرائد للإمارات ورؤيتها الاستشرافية في تحقيق مزيد من الازدهار والابتكار في مختلف المجالات.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بغرس الثقافة المرورية في نفوس السائقين وسائقي «الدليفري» لتوفير بيئة مرورية سليمة وآمنة، وجعل الطرق أكثر أماناً، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وحثّ نائب مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات، العقيد أحمد خادم القبيسي، سائقي «طلبات» على القيادة بحذر وخفض السرعة، وترك مسافة أمان كافية، والانتباه وعدم الانشغال عن الطريق، أو زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، ما يؤدي إلى تجاوزها والاصطدام بالمركبات العابرة من الاتجاهات الأخرى، واتباع القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأفادت رئيسة مكتب الاستراتيجية بمركز النقل المتكامل، المهندسة أسماء عبدالله الجسمي، بأن المبادرة أسهمت في توفير المزيد من الفرص لإعادة رسم ملامح قطاع التوصيل، والتعاون لتحسين مستويات الالتزام بقواعد السلامة المرورية، مشيدة بالشراكة مع شرطة أبوظبي التي تعزز من تطوير سياسات العمل وفق أفضل المعايير المتقدمة عالمياً.

وأكد نائب رئيس شركة «طلبات» في الإمارات، جيريمي دوتي، أن المبادرة تركز على توعية سائقي التوصيل وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، واستثمار الجهود في الاتجاه الصحيح، فضلاً عن التعاون مع شرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل، لتحقيق تطلعات وأهداف تلك الجهات، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة للمبادرة في المستقبل.

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