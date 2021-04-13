الامارات | محمد بن راشد يأمر بصرف 14 مليون درهم لمُلاك 2833 لوحة أجرة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بصرف 14 مليون درهم لمُلاك 2833 لوحة أجرة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 14 مليوناً و165 ألف درهم، مكافأةً إضافية لمُلّاك 2833 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين، المُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، حيث ستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسليم مكافأة عام 2020 لمستحقيها خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً.

وتوجّه المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مكافأته لأصحاب ومُلاك أرقام مركبات الأجرة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم.

وقال الطاير: «تُعدّ المكافأة إحدى المبادرات الكريمة التي عوّدنا عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاسيما في شهر رمضان المبارك، وحرص سموه على إدخال البهجة والسرور على أسر المشمولين بالمكرمة وذويهم في هذه الأيام المباركة، واهتمام سموه الدائم بدعم أبناء شعبه، ومتابعة شؤونهم الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، لاسيما أصحاب الدخل المحدود والأسر المتعفّفة، بينما تعكس حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده».

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