الامارات | «دبي للقرآن» تبدأ بتوزيع «مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للقرآن» تبدأ بتوزيع «مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتوزيع «مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» الذي أعلن عن إصداره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكلف الجائزة بالإشراف على كتابته وتدقيقه وطباعته بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة شخصية العام الإسلامية للدورة 15 للجائزة.

وتم في عام 2011، الإعلان عن اختيار صاحب السمو رئيس الدولة شخصية العام الإسلامية لتلك الدورة، وبهذه المناسبة كُلفت اللجنة المنظمة للجائزة بكتابه وطباعة مصحف بإسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتم الإنتهاء من كتابته قبل سنتين وستعمل الجائزة على طباعة وتوزيع مليون نسخة في مختلف دول العالم.

وقامت جائرة دبي للقرآن الكريم بتكليف اثنين من أشهر الخطاطين على مستوى العالم لكتابة «مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، وهما محمد ديب جلول وبجار الأربيلي وبعد انتهائهما تم عرض المصحفين على كبار المختصين والمهتمين بالخط العربي لاختيار خط المصحف.

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