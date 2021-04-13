الامارات | خصم 50% على المخالفات العامة في رأس الخيمة خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 50% على المخالفات العامة في رأس الخيمة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة جديدة لتخفيض المخالفات العامة بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك.

وذكرت الدائرة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لادخال السعادة على متعامليها وأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل لتسديد قيمة المخالفات المسجلة ضدهم، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من المخالفة توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة.

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