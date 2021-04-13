الامارات | نصيحة رمضانية من "وزارة الصحة ووقاية المجتمع"

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة رمضانية من "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نصيحة رمضانية على حسابها الرسمي على "تويتر" تحث الصائمين على تجنب الإكثار من الملح في إفطاراتهم لما لذلك من أضرار.

وقالت الوزارة في تغريدتها على "تويتر": "ننصحكم بتجنّب إضافة الملح بكميات كبيرة إلى الطعام لأنه بالإضافة إلى أضراره الصحية، فإنه يزيد الإحساس بالعطش. يمكنكم استبدال الملح بالتوابل واللّيمون والأعشاب لتحسين نكهة الأطعمة. تابعونا للتعرف على المزيد من النصائح!"

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