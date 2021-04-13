الامارات | 149 موقفاً سطحياً جديداً في "العين" تدخل الخدمة الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن 149 موقفاً سطحياً جديداً في "العين" تدخل الخدمة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي ، أنه سيبدأ اعتباراً من الأحد المقبل تفعيل 149 موقفاً سطحياً فرعياً جديداً في مدينة العين، بقطاع "8C" الواقع قرب قصر متحف العين، ويحد هذا القطاع شارع حصة بنت محمد وهو شارع رئيسي من جهة الشرق في مقدمة قصر متحف العين، وشارع التحف وهو شارع فرعي يُعتبر مدخلاً للقطاع، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتنظيم وإدارة المواقف العامة في إمارة أبوظبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من حالات الوقوف الخاطئ.

وأفاد المركز بأن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة المركز لتطوير البنية التحتية لقطاع المواقف من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تزيد عدد المواقف العامة المتاحة أمام الجمهور وتسهل الوصول إليها، مشيراً إلى التداعيات الإيجابية العديدة لتنظيم وإدارة المواقف العامة على القطاعات المرورية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها: تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، وتسيير أمور الجمهور في الحياة اليومية، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، فضلاً عن الحفاظ على جمالية المظهر العام لمدن الإمارة وشوارعها.

وأكد المركز أن الوقوف بمحاذاة الرصيف المصبوغ باللونين الأصفر والرمادي، والوقوف في منتصف الطريق والوقوف المزدوج، وكذلك الوقوف بشكل يعيق حركة المركبات أو المشاة في ممرات المشاة أو المداخل أو أمام فوهات الحريق، ممنوع منعاً باتاً في جميع الأوقات

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