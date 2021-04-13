الامارات | بدء تسجيل المعلمين والقيادات المدرسية للحصول على ترخيص المهن التعليمية

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل المعلمين والقيادات المدرسية للحصول على ترخيص المهن التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة التراخيص المهنية في وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل للمعلمين في "الاختبارات المهنية" المؤهلة للحصول على ترخيص المهن التعليمية، مستهدفة المعلمين من أولى رياض أطفال حتى الصف الثاني عشر، إضافة إلى القيادات المدرسية.

‏وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إلى أن معلمي الطفولة المبكرة سيخضعون للاختبار المهني في "الطفولة المبكرة" من مستوى أول رياض أطفال إلى الصف الثاني ومزمع عقده بتاريخ 22 مايو المقبل.

‏وحددت موعد اختبار القيادات المدرسية في 22 مايو المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق هدف دولة الإمارات في ترخيص الكوادر العاملة في القطاع التعليم.

وأكدت الوزارة أهمية حجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني من خلال صفحة الحجوزات على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الاختبار المهني الطفولة المبكرة والقيادات المدرسية في 21 أبريل الجاري.

‏وذكرت الوزارة أن الاختبارات التخصصية والمهنية لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة ‏مزمع عقدها في 19 يونيو المقبل، موضحة أن باب التسجيل مفتوح في ست اختبارات وهى الاختبار المهني لمعلمي الحلقة الثانية والثالثة واختبار اللغة العربية للحلقة الثانية والثالثة ، واختبار tesol حلقة ثانية وثالثة، واختبار كيمياء، وأحياء وفيزياء على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الاختبارات 18 مايو المقبل.

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