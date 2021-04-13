الامارات | محمد بن راشد يتلقى تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتلقى تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.
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