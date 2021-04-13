هزاع بن زايد: مبروك عليكم الشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أبناء الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يعمّ نور الشهر الفضيل على الإمارات والبشرية جمعاء، وأن ينعم الجميع بالمحبة والسلام. وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «مبروك عليكم الشهر.. أجمل التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والمودة والعطاء، راجين المولى عز وجل أن يعمّ نور الشهر الفضيل على الإمارات والبشرية جمعاء وأن ينعم الجميع بالمحبة والسلام.. رمضان كريم».