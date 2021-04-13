خليفة بن طحنون: تمكين أبناء الشهداء وتعزيز قدراتهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اختتمت في أبوظبي فعاليات دورة برنامج الإرشاد والتوجيه المهني «خطوات 2020» الذي أطلقه مكتب شؤون أسر الشهداء، مستهدفاً الطلبة المتفوقين دراسياً من أبناء الشهداء لاكتشاف الخيارات المتعلقة بمسارهم المهني المستقبلي، وتعريفهم بمختلف التحديات المتوقع مواجهتها في بيئات العمل المختلفة، حيث استفاد من هذه الدورة نحو 128 طالباً وطالبة.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن إطلاق برنامج خطوات يأتي في إطار مساعي مكتب شؤون أسر الشهداء الدائمة لتمكين أبناء الشهداء، وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم والمساهمة في إعدادهم للتعامل مع مختلف متغيرات المراحل الحياتية والعملية لهم، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تؤكد دوماً تمكين أسر وأبناء الشهداء، فضلاً عن إيلائهم الرعاية والاهتمام اللازمين.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن التركيز على تطوير مهارات التعليم لأبناء الشهداء يأتي انطلاقاً من إيمان مكتب شؤون أسر الشهداء المطلق بأهمية التعليم، وتأثيره في إحداث نقلة نوعية ورسم مستقبل مشرق في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت فعاليات دورة البرنامج التي بدأت في العام الماضي دورات إرشاد أكاديمي ومهني للطلاب المستجدين في الجامعة للتعرف على اهتماماتهم بما يتناسب مع طموحاتهم ورغباتهم المهنية والأكاديمية، شارك فيها عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، من بينها جامعة زايد وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة وكليات التقنية العليا. وتضمن البرنامج ورش عمل ودورات متنوعة من بينها دورة بعنوان «الشباب والطموح» التي قدمها المهندس خالد حبيب العطار، والتي تناولت أهمية تمكين الشباب والسعي لتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

دورات متقدمة للطلاب

قدم البرنامج دورات متقدمة للطلاب الجامعيين، من بينها ورشة «استراتيجيات التكيف والصمود» التي قدمتها الدكتورة فدوى المغيربي حول التكيف والاستمرارية في ظل التحديات والمتغيرات والضغوط النفسية التي يواجهونها خلال المرحلة الجامعية وورشة مهارات التعلم عن بُعد والتي تتمحور حول كيفية اكتساب مهارات جديدة من خلال نظام التعلم عن بُعد، لبناء مختلف المهارات والتخصصات لتحفيز التطوير والابتكار الذاتي، بالإضافة إلى ورشة قدمتها أكاديمية أبوظبي الحكومية للتعريف بمنصة كورسيرا التعليمية وكيفية استخدامها بما يعود بالنفع على الأبناء من مختلف الدورات التدريبية.