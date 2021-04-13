تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة «جنرال موتورز- كروز»، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في مجال استخدام المركبات ذاتية القيادة، وجهود الشركة العالمية في تطوير هذه التكنولوجيا التي تُعد من المجالات التي تحظى باهتمام كبير ضمن توجهات دبي المستقبلية، وكذلك مستجدات أنظمة السلامة في المركبات، والسيارات الكهربائية، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال ودعم المكتب الإقليمي للشركة العالمية في دبي، مع استعراض جهود الإمارة فيما يتعلق بالتجارب التي يتم إجراؤها على وسائل التنقل ذاتية القيادة، لدعم استراتيجيتها للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

حضر اللقاء معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وفيليب فراين القنصل العام الأميركي في دبي، واحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات. كما شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «كروز» لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الاميركية التي تقوم بتشغيل مركبات الشركة.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة كروز جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني للشركة، بحضور معالي الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، والقنصل العام الأميركي في دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وكروز، التي تعزز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتدعم جهود الإمارة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتسهم في تأكيد مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم، منوهاً سموه أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها في العالم ما بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشكل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

دبي ستكون المدينة الأولى خارج أميركا التي تشغل مركبات «كروز» ذاتية القيادة.

4000 مركبة بحلول عام 2030

أوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات «ستبدأ قريباً الاستعدادات لإطلاق خدمة المركبات ذاتية القيادة، وسيتم في عام 2023 تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة بعدد محدود، مع خطط لزيادة هذه المركبات تدريجياً لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030».. مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ستتولى مسؤولية حوكمة الخدمات المقدمة من قبل الشركة، وتقديم البيئة التشريعية الملائمة والسياسات واللوائح التي تسمح بتشغيل هذا النوع من التقنيات. وأشار إلى أن انتشار المركبات ذاتية القيادة سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة النقل والمواصلات، ويوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحامات في المدينة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق مبدأ السلامة خلال مراحل تشغيل، وسيكون تشغيل المركبة تجريبياً في مناطق محددة، كما إن المركبة مزودة بأحدث التقنيات المتخصصة، حيث تشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم. وأضاف «يسهم تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير التي اعتمدتها الهيئة العام الماضي والخاصة بالجزء الأول أو الأخير من الرحلة المؤدية من أو إلى أقرب وسيلة نقل جماعي، وتنقسم إلى قسمين، جماعية وفردية».