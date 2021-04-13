مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد تعزز جاهزية دبي لريادة المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أن دبي لا تركن إلى ما حققته من إنجازات، بل تواصل عملية التحديث والتطوير المستمر لصون مكتسباتها والبناء عليها تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة متواصلة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف الحفاظ على تفوق الإمارة وريادتها، وتعزيز جودة الحياة لكل أفراد مجتمعها، مشدداً سموه على أن المتغيرات العالمية المتسارعة تحتم علينا مضاعفة الجهود وتوحيدها لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتأكيد مكانة دبي كالوجهة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه وفريق العمل الرئيس المعني بتطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030، وذلك مع انطلاق ورشة العمل الأولى للفريق الذي يضم ممثلين عن 44 جهة حكومية وشبه حكومية للعمل معاً تحت مظلة حكومة دبي لتحديد الأهداف الأساسية للخطة.

وخلال اللقاء، شدد سمو نائب حاكم دبي على ضرورة مواصلة العمل بنهج وفكر «الرقم واحد» الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما يستدعيه ذلك من مضاعفة الجهود وتوحيدها وتكاملها لضمان الوصول لأفضل النتائج، مشيراً سموه إلى أن دبي دخلت مرحلة جديدة في السباق نحو المستقبل تستوجب أفكاراً مُبدعة وخلّاقة، ترتقي بجودة حياة كل أفراد مجتمع دبي إلى أعلى المراتب.