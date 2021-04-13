الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صيانة

اشتكى سكان في بناية الوزان بالشارقة من عدم إجراء الصيانة اللازمة للشقق، مشيرين إلى أن الشركة المسؤولة عن الصيانة تتجاهل طلبات السكان، وتتأخر في إجراء العديد من الأمور التي تحتاج إلى تدخل عاجل لفترة تصل إلى أكثر من شهرين.

إشارة

استغرب قارئ استمرار كثير من المشاة في عبور شارع التعاون بالشارقة من الأماكن غير المخصصة للعبور، رغم وضع إشارة مشاة جديدة خاصة بهم، ما يعرّض حياتهم للخطر.

حاويات

شكا عدد من رواد «جيم أتلانتس» في الشارقة وضع حراس البناية حاويات القمامة في الأماكن المخصصة لصف السيارات، ما يسهم في عدم وجود أماكن لصف سياراتهم، إلى جانب انتشار الروائح الكريهة والحشرات الطائرة.

بنك

شكا متعامل مع بنك دبي الإسلامي فرض رسوم شهرية عليه جراء اشتراكه في خدمة لم يطلبها من البنك، مشيراً إلى أنه تواصل مع خدمة العملاء أكثر من مرة، ولكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن.

سفلتة

طالب ذوو طلبة، يدرسون في مدرسة الوردية بمنطقة مويلح في إمارة الشارقة، الجهات المختصة بضرورة سفلتة طريق الخدمات الرملي مقابل المدرسة، للحد من انتشار الغبار، وتضرر الطلبة صحياً.

وفرة

شهدت الأسواق والمجمعات الاستهلاكية في دبي، عشية شهر رمضان الفضيل، وفرة كبيرة في السلع الاستهلاكية، وتعددت الاختيارات المطروحة أمام المستهلكين بشكل كبير، وبأسعار تراعي شرائح الزبائن كافة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

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