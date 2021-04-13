الامارات | 1928 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1928 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 193 ألفاً و896 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، كشفت عن 1928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 485 ألفاً و675 حالة. ‌كما أعلنت عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1533 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1719 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 470 ألفاً و175 حالة.

كما أعلنت تقديم 32 ألفاً و479 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، تسعة ملايين و37 ألفاً و923 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح 91.38 جرعة لكل 100 شخص.

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