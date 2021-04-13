الامارات | 250 درهماً قيمة «تأمين» عدم الالتزام بدفع الأجور

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 درهماً قيمة «تأمين» عدم الالتزام بدفع الأجور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى التقيد بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المقررة من خلال نظام حماية الأجور، تعزيزاً لاستقرار علاقة العمل، خصوصاً في تحديات جائحة «كوفيد19» التي أثرت سلباً في أسواق العمل العالمية. وقالت إن تداعيات «كورونا» رفعت من مستويات الخطورة المترتبة على الالتزام بسداد أجور العاملين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة بوليصة التأمين من 120 درهماً إلى 250 درهماً عن كل عامل في المنشآت غير الملتزمة.

ويغطي المنتج التأميني الجديد المستحقات المالية لمدة 30 شهراً للعاملين في المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news